Серхио Агуэро: "Месси заслуживает "Золотой мяч"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в Твиттере опроверг информацию о том, что он якобы сказал, что ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси не заслуживают "Золотой мяч" в этом году. По мнению аргентинца, его соотечественник из "Барселоны" заслуживает награду.

"Мне не нравится разъяснять ситуации, но когда мне приписывают слова, которые я никогда не говорил, приходится это делать. Чтобы быть честным, я всегда говорил, что пока Месси продолжает играть, и особенно с учетом того, как он играл в этом сезоне, он заслуживает "Золотой мяч", - написал Агуэро.