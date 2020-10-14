Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о своих отношениях с партнером по национальной команде Лионелем Месси.

— Лионель — ужасный нытик, — приводит Sport.es слова Агуэро. — Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а наутро он всегда жалуется на это. Или, например, мы возвращаемся в отель в 19.30, ужин запланирован на 21.00. У нас есть куча времени, но Лео сразу идет в душ и собирается пойти вниз. Я же просто сижу в трусах и говорю по телефону. Проходит час, он начинает: «У нас ужин в 9 часов, уже через полчаса!». Я продолжаю сидеть в телефоне, а он: «У нас осталось 10 минут, мы постоянно опаздываем. Мы уже час тут сидим!». После этого я начинаю собираться. Ему очень не нравится опаздывать.