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Семак назвал двух лучших футболистов в истории

17:45
Лионель Месси и Диего Марадона. Фото AFP
Лионель Месси и Диего Марадона. Фото AFP
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что легендарный Диего Марадона и капитан «Барселоны» Лионель Месси являются лучшими игроками в истории футбола.

— Кто лучший игрок в истории? Пеле я видел только в записи. Из тех, кого я видел в сознательном возрасте, то Марадона. Сейчас — Месси. Два легендарных игрока, которые с другой планеты. Есть Криштиану Роналду, Зидан, которые также являются большими звездами, — сказал Семак в прямом эфире Instagram с Детским хосписом.

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