Самедов объяснил, почему отказался играть за сборную Азербайджана

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» объяснил, почему отказался от предложения сборной Азербайджана.

— Тебе многократно предлагали играть за сборную Азербайджана. Ты ждал предложение от сборной России до 27 лет. Это же очень много...

— Много. Но это оправдалось.

— Не было у тебя сомнений, что это напрасно?

— Были. Сомнения есть всегда и в любой ситуации. Но тот уровень футбола, который я показывал в премьер-лиге, если взять период в «Динамо», — я знал, что рано или поздно обязан оказаться в сборной. Это был вопрос времени. Тогда был тренером Дик Адвокат. Он видел по-своему. Сборная была очень сильной. Но было внутреннее ощущение, что все равно я там окажусь.

— Как тебя позвали? Вспомни момент.

— Было общественное давление. Понятно, что на Дика Адвоката сложно как-то давить, но я играл в «Динамо» хорошо, стал лучшим ассистентом чемпионата России. Много забивал, много обострял. И было общественное мнение — почему Самедова не берут в сборную? По-моему, это был отборочный цикл к Евро-2012, когда меня пригласили. В игре с Андоррой или Люксембургом. Сейчас не вспомню.

— Не было мыслей все-таки принять предложение Азербайджана?

— Я с огромным уважением отношусь к Азербайджану. Там мои корни, там родился мой отец, но если взять именно футбольный момент, то шансов оказаться на большом турнире со сборной России гораздо больше. К тому же я здесь родился. Прожил всю жизнь в Москве. Мама у меня русская. Очень хотелось попасть на крупный турнир. Мои ожидания оправдались. Это было мое решение. Я надеялся и верил, что попаду в сборную России. В итоге я сыграл на всех возможных турнирах. Два ЧМ, два ЧЕ и Кубок конфедераций.