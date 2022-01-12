Президент «Торонто» рассказал необычную историю, как появилась идея подписать Инсинье

Президент «Торонто» Билл Мэннинг рассказал, как появилась идея подписания нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье. После победы сборной Италии на Евро-2020 он на сайте Transfermarkt искал итальянцев, у которых заканчивается контракт.

«Я посмотрел на состав сборной Италии, проверяя, у кого истекает срок контракта. Одним из немногих таких игроков был Лоренцо Инсинье. Я начал составлять список игроков мирового класса по моему мнению, которые, как мне казалось, имели бы коммерческую ценность на этом рынке. Затем я представил свое видение того, что мы должны сделать за 5 лет, чтобы оживить клуб. Имя Лоренцо Инсинье было первым в списке», — приводит Toronto Sun слова Мэннинга.

30-летний итальянец присоединится к «Торонто» после истечения контракта с «Наполи» в конце сезона-2021/22.