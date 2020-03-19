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С Кудряшовым «Антальяспор» превратился в одного из лидеров

18:12
Федор Кудряшов. Фото ФК "Истанбул"
Федор Кудряшов. Фото ФК "Истанбул"
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Защитник сборной России Федор Кудряшов в январе 2020 года перешел из «Сочи» в «Антальяспор», который к тому моменту занимал 16-е место в чемпионате Турции. В первой игре российского защитника «скорпионы» дома крупно проиграли «Гезтепе» — 0:3. Однако после этого аутсайдер значительно улучшил результаты и потерпел всего одно поражение в 12 встречах. Оно пришлось на кубковую игру с «Аланьяспором» (0:1), которую Кудряшов пропускал. В чемпионате страны он принял участие во всех девяти встречах и отметился в них двумя передачами и заработанным пенальти в ворота «Кайсериспора».

Матчи Федора Кудряшова за «Антальяспор»

Дата Турнир Матч Время Действия

19.01.2020 Чемпионат Гезтепе (д) — 0:3 90' —

22.01.2020 Кубок Гезтепе (г) — 2:2 90' —

26.01.2020 Чемпионат Денизлиспор (г) — 3:0 90' —

01.02.2020 Чемпионат Коньяспор (д) — 0:0 90' —

09.02.2020 Чемпионат Кайсериспор (г) — 2:2 90' Передача

13.02.2020 Кубок Сивасспор (г) — 1:1 44' —

17.02.2020 Чемпионат Касымпаша (д) — 3:1 90' —

23.02.2020 Чемпионат Малатьяспор (г) — 2:1 90' —

29.02.2020 Чемпионат Фенербахче (д) — 2:2 90' —

09.03.2020 Чемпионат Генчлерберлиги (г) — 1:1 90' —

16.03.2020 Чемпионат Сивасспор (д) — 1:0 90' Передача

Если сравнить результаты «Антальяспора» до Кудряшова и с ним, то будет заметен явный прогресс. В девяти последних встречах команда одержала больше побед и набрала больше очков, чем за весь первый круг. При этом значительно улучшились результативность (на 0,68 гола за матч) и надежность обороны (на 0,83 гола за матч)

«Антальяспор» без Кудряшова и с ним

До прихода Кудряшова

После перехода Кудряшова

17

Матчи

9

3 (17,65)

Победы (%)

4 (44,44)

5 (29,41)

Ничьи (%)

4 (44,44)

9 (52,94)

Поражения (%)

1 (11,12)

14 (27,45)

Очки (%)

16 (59,26)

15 (0,88)

Забитые голы (ср.)

14 (1,56)

33 (1,94)

Пропущенные голы (ср.)

10 (1,11)

4

Сухие матчи

3

Как результат «Антальяспор» поднялся на 11-е место в таблице, оторвавшись от зоны вылета на пять очков. В последних девяти турах команда набрала 16 очков и уступила на этом отрезке только тройке «Галатасарай» — «Трабзонспор» — «Истанбул ББ», ведущей напряженную борьбу за чемпионство. Для сравнения чемпион первого круга «Сивасспор» добыл только 12 баллов и опустился на четвертую строчку. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие команды чемпионата Турции после прихода Кудряшова в «Антальяспор»

И

В

Н

П

М

О

1. Галатасарай

9

7

2

0

21-5

23

2. Трабзонспор

9

6

3

0

24-9

21

3. Истанбул ББ

9

6

2

1

18-8

20

4. Антальяспор

9

4

4

1

14-10

16

5. Аланьяспор

9

4

2

3

13-9

14

6. Бешикташ

9

4

2

3

13-10

14

7. Гезтепе

9

4

2

3

12-10

14

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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