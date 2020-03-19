С Кудряшовым «Антальяспор» превратился в одного из лидеров

Защитник сборной России Федор Кудряшов в январе 2020 года перешел из «Сочи» в «Антальяспор», который к тому моменту занимал 16-е место в чемпионате Турции. В первой игре российского защитника «скорпионы» дома крупно проиграли «Гезтепе» — 0:3. Однако после этого аутсайдер значительно улучшил результаты и потерпел всего одно поражение в 12 встречах. Оно пришлось на кубковую игру с «Аланьяспором» (0:1), которую Кудряшов пропускал. В чемпионате страны он принял участие во всех девяти встречах и отметился в них двумя передачами и заработанным пенальти в ворота «Кайсериспора».

Матчи Федора Кудряшова за «Антальяспор» Дата Турнир Матч Время Действия 19.01.2020 Чемпионат Гезтепе (д) — 0:3 90' — 22.01.2020 Кубок Гезтепе (г) — 2:2 90' — 26.01.2020 Чемпионат Денизлиспор (г) — 3:0 90' — 01.02.2020 Чемпионат Коньяспор (д) — 0:0 90' — 09.02.2020 Чемпионат Кайсериспор (г) — 2:2 90' Передача 13.02.2020 Кубок Сивасспор (г) — 1:1 44' — 17.02.2020 Чемпионат Касымпаша (д) — 3:1 90' — 23.02.2020 Чемпионат Малатьяспор (г) — 2:1 90' — 29.02.2020 Чемпионат Фенербахче (д) — 2:2 90' — 09.03.2020 Чемпионат Генчлерберлиги (г) — 1:1 90' — 16.03.2020 Чемпионат Сивасспор (д) — 1:0 90' Передача

Если сравнить результаты «Антальяспора» до Кудряшова и с ним, то будет заметен явный прогресс. В девяти последних встречах команда одержала больше побед и набрала больше очков, чем за весь первый круг. При этом значительно улучшились результативность (на 0,68 гола за матч) и надежность обороны (на 0,83 гола за матч)

«Антальяспор» без Кудряшова и с ним

До прихода Кудряшова После перехода Кудряшова 17 Матчи 9 3 (17,65) Победы (%) 4 (44,44) 5 (29,41) Ничьи (%) 4 (44,44) 9 (52,94) Поражения (%) 1 (11,12) 14 (27,45) Очки (%) 16 (59,26) 15 (0,88) Забитые голы (ср.) 14 (1,56) 33 (1,94) Пропущенные голы (ср.) 10 (1,11) 4 Сухие матчи 3

Как результат «Антальяспор» поднялся на 11-е место в таблице, оторвавшись от зоны вылета на пять очков. В последних девяти турах команда набрала 16 очков и уступила на этом отрезке только тройке «Галатасарай» — «Трабзонспор» — «Истанбул ББ», ведущей напряженную борьбу за чемпионство. Для сравнения чемпион первого круга «Сивасспор» добыл только 12 баллов и опустился на четвертую строчку. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие команды чемпионата Турции после прихода Кудряшова в «Антальяспор»