Рюштю Речбер: «Хорошо, что я давно бросил курить. Курение делает вас более восприимчивым к коронавирусу»

Бывший вратарь сборной Турции и «Барселоны» Рюштю Речбер рассказал о своем состоянии после того, как вылечился от коронавируса.

— Слава богу, этот страшный период закончился, — приводит AS слова Речбера. — Период восстановления был очень интенсивным и долгим. Теперь я в порядке, нахожусь дома, на карантине. С каждым днем мне все лучше и лучше. С этим вирусом шутить нельзя. Неважно, молод ты или стар, каждый может заразиться этой инфекцией. Все люди должны заботиться о себе. Хорошо, что я давно бросил курить, ведь курение делает вас более восприимчивым к коронавирусу. Очень рад, что многие люди из Испании выразили мне поддержку, пишут мне сообщения. Руководитель «Барселоны» по связям тоже пишет мне и сообщает, что президент клуба Хосеп Бартомеу интересуется моим состоянием.

29 марта стало известно, что у Речбера обнаружили коронавирус. Через несколько дней состояние 46-летнего турка ухудшилось, но позже экс-голкипер смог восстановиться и был выписан из больницы 6 апреля.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.