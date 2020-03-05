Роналдинью грозит арест из-за поддельных документов

Бывшему полузащитнику сборной Бразилии Роналдинью? и его брату грозит арест в Парагвае. Как сообщает ESPN, бразильцы прибыли в Парагвай на благотворительную акцию, а в их номер в гостинице наведалась полиция, которая изъяла поддельные документы. Человек, который сопровождал братьев, был арестован.

— Роналдинью и его брат не арестованы, — сказал министр внутренних дел Парагвая Эуклидес Асеведо. — Но они находятся под судебным расследованием и должны дать показания. Затем будет принято решение о том, арестовывать их или нет.

Асеведо пояснил, что Роналдинью с братом сотрудничают со следствием и утверждают, что их обманул арестованных сопровождающий.