«Ривер Плейт» закрылся на карантин из-за коронавируса. Матч с «Атлетико Тукуман» может быть отменен
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«Ривер Плейт» на официальном сайте объявил, что в связи с предложением всемирной организации здравоохранения и резолюциям национального правительства и города Буэнос-Айрес в отношении пандемии коронавируса, с субботы, 14 марта, клуб на карантине на неопределенное время.
Таким образом, клуб решил не выходить на матч Кубка Суперлиги против «Атлетико Тукуман» не состоится. То же решение будет применяться к играм молодежных команд.
[Comunicado oficial]— River Plate (@RiverPlate) March 13, 2020
Disposiciones de River Plate frente a la pandemia de COVID-19: https://t.co/9EUBxmXWLO. pic.twitter.com/koafB5d5ul
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