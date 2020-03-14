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«Ривер Плейт» закрылся на карантин из-за коронавируса. Матч с «Атлетико Тукуман» может быть отменен

03:44
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«Ривер Плейт» на официальном сайте объявил, что в связи с предложением всемирной организации здравоохранения и резолюциям национального правительства и города Буэнос-Айрес в отношении пандемии коронавируса, с субботы, 14 марта, клуб на карантине на неопределенное время.

Таким образом, клуб решил не выходить на матч Кубка Суперлиги против «Атлетико Тукуман» не состоится. То же решение будет применяться к играм молодежных команд.

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