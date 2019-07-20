Ришарлисон пожертвовал 6,4 тонны продуктов нуждающимся в родном городе

Вингер "Эвертона" и сборной Бразилии Ришарлисон сделал пожертвования нуждающимся в городе Нова-Венесия. 22-летний бразилец оплатил 6,4 тонны продовольствия для семей в своем родном городе. После Кубка Америки игроком был организован товарищеский матч, который привлек около 3000 человек.

Стоит отметить, что это вдвое больше, чем было собрано на аналогичном мероприятии в 2018 году.