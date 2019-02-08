Рекламу формы сборной Шотландии удалили из-за обвинений в сексизме

Производитель формы сборной Шотландии JD Sports удалил рекламу футболок национальной команды из-за обвинений в сексизме, сообщает BBC. На рекламу пожаловался бизнесмен Саймон Кемп, который хотел купить футболки для своих детей. По его словам, он был шокирован внешним видом модели.

Модели мужской и детской формы в рекламе просто стоят, в то время, как девушка сидит в рваных джинсах с расставленными ногами.

После жалоб Кемпа реклама была изменена, а представитель Шотландской футбольной ассоциации принес извинения.

- Думаю, мы сделали мир немного лучше, - прокомментировал ситуацию Кемп.