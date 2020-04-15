Райола опередил Кумана и Кройфа в рейтинге самых влиятельных людей в футболе в Голландии

Известный футбольный агент Мино Райола был признан самым влиятельным человеком в футболе в Голландии. Рейтинг был составлен по результатам опроса футболистов, тренеров и менеджеров, который провело издание Voetbal International.

В рейтинге 52-летний Райола опередил главного тренера сборной Голландии Роналда Кумана и легендарного игрока и тренера Йохана Кройфа, который умер в 2016 году.

— Я горжусь этим признанием, — сказал Райола, который представляет интересны многих звезд, включая Златана Ибрагимовича и Поля Погба. — К тому же людям потребовалось много времени, чтобы понять меня. Но Кройф — икона, а я, конечно, нет.