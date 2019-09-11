Представители ФИФА приедут в Иран после самосожжения болельщицы

ФИФА отправит своих представителей в Иран после гибели местной болельщицы Сахар Ходаяри, сообщает Reuter. Она подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов, который действует для женщин в Иране. В понедельник, 9 сентября, она скончалась.

Представители ФИФА проследят за безопасностью и обеспечением доступа девушек на игру отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Камбоджи. Матч состоится 10 октября в Тегеране.