«Порту» поддержал Марегу, который покинул поле из-за расистских оскорблений

«Порту» выступил с заявлением на своем официальном сайте по поводу инцидента в матче чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш» (2:1). Нападающий «Порту» Мусса Марега покинул поле, когда в его адрес стали раздаваться расистские кричалки после забитого им гола.

— Мы обеспокоены эпизодом расизма по отношению к Мареге, — говорится в заявлении «Порту». — Хотим объявить, что весь клуб и его болельщики солидарны с Марегой, которого заставили занять решительную позицию после неоднократных расистских оскорблений. «Порту» решительно осуждает расистское поведение, которое представляет собой постыдную страницу истории футбола и должно наказываться. «Порту» будет оставаться в авангарде борьбы с расизмом и преступлениями на почве ненависти. Команда будет бороться с этим на поле.