21:31 6 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Пилота самолета "Шапекоэнсе" должны были арестовать в Боливии

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Мигель Кирога, пилот разбившегося на прошлой недели в Колумбии самолета с персоналом клуба "Шапекоэнсе", был под следствием и преследовался боливийскими ВВС, информирует ABI. На родине пилота был выписан орден на его арест в связи с тем, что Кирога самовольно оставил службу в ВВС.

Напомним, что большая часть работников и футболистов команды погибла в авиакатастрофе, когда летела в Колумбию на финальный матч Южноамериканского кубка-2016. Вчера "Шапекоэнсе" был официально объявлен победителем турнира.

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