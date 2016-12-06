Пилота самолета "Шапекоэнсе" должны были арестовать в Боливии

Мигель Кирога, пилот разбившегося на прошлой недели в Колумбии самолета с персоналом клуба "Шапекоэнсе", был под следствием и преследовался боливийскими ВВС, информирует ABI. На родине пилота был выписан орден на его арест в связи с тем, что Кирога самовольно оставил службу в ВВС.

Напомним, что большая часть работников и футболистов команды погибла в авиакатастрофе, когда летела в Колумбию на финальный матч Южноамериканского кубка-2016. Вчера "Шапекоэнсе" был официально объявлен победителем турнира.