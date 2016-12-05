"Шапекоэнсе" объявлен победителем Южноамериканского кубка-2016

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила бразильский клуб "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка 2016 года, информирует пресс-служба организации. Напомним, что большая часть работников и футболистов команды погибла в авиакатастрофе, когда летела в Колумбию на первый финальный матч турнира с колумбийским клубом "Атлетико Насьональ".

Ранее сообщалось, что обладатель "Золотого мяча"-2005 бразилец Роналдинью и экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Рикельме могут возобновить карьеру в "Шапекоэнсе". Такое же желание изъявил исландский нападающий Эйдур Гудьонсен.

Временный президент клуба Иван Тоццо отмечал, что поддержка идет от всех федераций вплоть до ФИФА, а также от жителей города Чапеко. По его словам, начинается перестройка команды, так как людям нужен футбол.

