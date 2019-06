Опубликовано видео, на котором якобы Неймар ссорится с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

В интернете было опубликовано видео, на котором якобы нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар​ ссорится с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании. По словам адвоката, ролик был записан моделью во время второй встречи с игроком в Париже.

В объектив камеры попала только часть кровати. На заднем плане играет песня The Police – Every Breath You Take. Через несколько секунд в кадре появляются люди. Человек, похожий на Неймара ложится и говорит: "Ну и как?" Следом за ним ложится на кровать девушка. Слышен хлопок, после чего парень говорит: "Нет, нет, нет, нет, нет, не бей меня, нет". Девушка отвечает: "Нет? Ты меня ударишь, да? Ты меня ударишь?"

Происходит разговор, после которого девушка встает перед кроватью. За ней начинает вставать молодой человек со смартфоном в руке, но снова ложится. После этого происходит ссора, во время которой девушка наносит два удара со словами: "Я ударю тебя, ты понимаешь почему? Понимаешь? Потому что ты ударил меня вчера и оставил здесь одну".

Напомним, в пятницу бразилец даст показания по поводу того, что он опубликовал в Инстаграме видеоролик переписки с девушкой, в который попали интимные фотографии собеседницы. Теперь ему за это грозит тюремный срок.

