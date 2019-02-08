Неймар выразил соболезнования в связи с трагедией на базе академии "Фламенго"

Нападающий "ПСЖ" Неймар выразил соболезнования в связи с трагедией на учебно-тренировочной базе академии "Фламенго". Напомним, там произошел пожар в жилом блоке, в результате чего погибли десять человек.

- Мои соболезнования, - написал Неймар в Твиттере.

По предварительным данным, десять человек погибли, еще один находится в больнице с серьезными травмами. Подробности трагедии пока не сообщаются. Известно, что возгорание произошло в блоке, где проживают молодые футболисты, занимающиеся в академии "Фламенго". Основная команда базируется в другом месте.

Десять человек погибли в результате пожара на базе "Фламенго"