Десять человек погибли в результате пожара на базе "Фламенго"

Десять человек погибли в результате пожара на тренировочной базе юношеской команды "Фламенго". Как сообщает Globo, пожарные были вызваны в учебный центр клуба в Рио-де-Жанейро в 5 часов утра по местному времени.

По данным источника, десять человек погибли, еще один находится в больнице с серьезными травмами. Подробности трагедии пока не сообщаются. Известно, что возгорание произошло в блоке, где проживают молодые футболисты, занимающиеся в академии "Фламенго". Основная команда базируется в другом месте.