Неймар принял участие в съемках криминального сериала

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил в Twitter о том, что принял участие в съемках популярного испаноязычного сериала «Бумажный дом».

— Я смог реализовать свою мечту и стать частью любимого сериала, — написал Неймар.

Как сообщалось ранее, переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» о возможном трансфере бразильца в каталонский клуб продолжаются. В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.