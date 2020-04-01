На пожертвования «Бенфики» закупили 51 тыс масок и 40 тыс пар перчаток

Футболисты «Бенфики» сделали пожертвования Национальной службе здравоохранения Португалии, информирует пресс-служба клуба. На эти средства были куплены 51 тысячу масок, 40 тысяч пар перчаток, 750 специальных защитных очков, 750 термокостюмов и 200 инфракрасных термометров.

Ранее «Бенфика» пожертвовала Национальной службе здравоохранения один миллион евро для борьбы с коронавирусом. Кроме того, клуб предоставил 5,5 тонны продуктов для помощи бездомным.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 921 924 человек, умерших — 46 252, выздоровевших — 192 964.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.