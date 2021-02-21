Мать Роналдиньо скончалась от коронавируса
Мать легенды мирового футбола Роналдиньо скончалась от коронавирусной инфекции, информирует Diario Ole. 40-летний футболист установил в своем профиле Twitter черное фото.
В декабре 2020 года Роналдиньо сообщил, что его мать Мигелина Элои Дос Сантос заразилась коронавирусом. Она лежала в отделении интенсивной терапии.
Напомним, чемпион мира 2002 года завершил карьеру 16 января 2018 года. Последним его клубом был «Флуминенсе».
Роналдиньо — обладатель «Золотого мяча"-2005 и выступал за такие клубы, как «ПСЖ», «Барселона», «Милан» и другие.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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