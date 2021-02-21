Мать Роналдиньо скончалась от коронавируса

Мать легенды мирового футбола Роналдиньо скончалась от коронавирусной инфекции, информирует Diario Ole. 40-летний футболист установил в своем профиле Twitter черное фото.

В декабре 2020 года Роналдиньо сообщил, что его мать Мигелина Элои Дос Сантос заразилась коронавирусом. Она лежала в отделении интенсивной терапии.

Напомним, чемпион мира 2002 года завершил карьеру 16 января 2018 года. Последним его клубом был «Флуминенсе».

Роналдиньо — обладатель «Золотого мяча"-2005 и выступал за такие клубы, как «ПСЖ», «Барселона», «Милан» и другие.