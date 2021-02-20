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Футболист из четвертой бразильской лиги забил гол со своей половины поля

01:32

Игрок бразильского «Фаст Клуб» Эмерсон Бакас забил эффектный мяч в чемпионате штата Амазоненсе. В игре с «Ирандубой» (3:0) футболист забил со своей половины поля, заметив, что голкипер вышел далеко из ворот.

«Фаст Клуб» представляет бразильскую серию D (четвертый по силе дивизион).

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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