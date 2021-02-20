Футболист из четвертой бразильской лиги забил гол со своей половины поля
Игрок бразильского «Фаст Клуб» Эмерсон Бакас забил эффектный мяч в чемпионате штата Амазоненсе. В игре с «Ирандубой» (3:0) футболист забил со своей половины поля, заметив, что голкипер вышел далеко из ворот.
Over in ?? Brazil, Fast Clube's Emerson Bacas sent his opponent on a hot dog with a nutmeg before scoring a brilliant long-range shot from his own half that is David Beckham-esque! ?????? pic.twitter.com/CPnOQut4Sr— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) February 19, 2021
«Фаст Клуб» представляет бразильскую серию D (четвертый по силе дивизион).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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