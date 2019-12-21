Массимо Каррера: «АЕК знал, что будет тяжелая игра, потому что «Ламия» не проигрывает дома»

Главный тренер АЕК Массимо Каррера прокомментировал ничью с «Ламией» в матче чемпионата Греции (0:0). «Ламия» продлила домашнюю беспроигрышную серию, не потерпев ни одного поражения в восьми играх сезона на своем поле. В конце первого тайма травму получил форвард АЕК Нелсон Оливейра.

— Мы знали, что это будет тяжелая игра, потому что «Ламия» не проигрывает дома, — цитирует Карреру официальный сайт АЕК. — Поскольку мы не могли победить, нужно было не проиграть.

Что с Оливейрой, мы еще не знаем, но его уход явно повлиял на нас.