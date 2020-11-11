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Марадону выписали из больницы

19:47
Диего Марадона. Фото EFE
Диего Марадона. Фото EFE
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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выписан из больницы, сообщает его адвокат Матиас Морла.

60-летний аргентинец был недавно госпитализирован, ему диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего назначили срочную операцию и удалили гематому.

— Диего пережил один из самых тяжелых моментов в своей жизни, — приводит Football Italia слова Морлы. — К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо, восстановление проходит по наилучшему сценарию. Важно, что он думает только о восстановлении. Сейчас ему нужны поддержка и спокойствие.

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