Марадону выписали из больницы

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выписан из больницы, сообщает его адвокат Матиас Морла.

60-летний аргентинец был недавно госпитализирован, ему диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего назначили срочную операцию и удалили гематому.

— Диего пережил один из самых тяжелых моментов в своей жизни, — приводит Football Italia слова Морлы. — К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо, восстановление проходит по наилучшему сценарию. Важно, что он думает только о восстановлении. Сейчас ему нужны поддержка и спокойствие.