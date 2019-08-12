Луиз Адриану дебютировал за "Палмейрас"

"Палмейрас" и "Баия" сыграли вничью в чемпионате Бразилии (2:2). За "Палмейрас", который играл дома, дебютировал экс-нападающий "Спартака" Луиз Адриану. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте, не отметившись результативными действиями. Второй тайм хозяева провели в меньшинстве после удаления Фелипе Мелу.

В составе красно-белых нападающий провел 79 матчей и забил 25 мячей. С красно-белыми форвард стал чемпионом России (2016/17) и завоевали Суперкубок страны (2017). Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, cоставляет 5 миллионов евро.

Адриану в форме "Палмейрас". Фото