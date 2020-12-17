Левандовски назван игроком года ФИФА

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски назван игроком года по версии ФИФА. В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк обошел Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лионеля Месси из «Барселоны». Роналду выигрывал данный трофей в первые два розыгрыша — в 2016 и 2017 году, Месси — прошлогодний победитель.

Левандовски стал вторым представителем восточной Европы, которому покорилась эта награда, и первым — не из чемпионата Испании. В 2018 году трофей получил хорват Лука Модрич из «Реала», а Роналду в 2016 и 2017 году также представлял мадридский клуб.

Левандовски в 2020 году выиграл с «Баварией» чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также он стал лучшим бомбардиром бундеслиги третий сезон подряд (34 гола) и Кубка Германии четвертый год подряд (6 голов). В Лиге чемпионов он также выиграл гонку бомбардиров (15 голов).

Из-за пандемии коронавируса церемония вручения наград ФИФА прошла в онлайн-формате. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино для вручения награды встретился с Левандовски лично.