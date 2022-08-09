Новичок «Галатасарая» Дрис Мертенс признался, что перешел в турецкий клуб по приглашению друга Лукаса Торрейры. Оба игрока на этой неделе стали игроками стамбульской команды.

«Это мой третий день в Стамбуле, а он все время зовет меня вместе поесть шашлыка. У меня было 9 замечательных лет в Италии, но я был готов к чему-то новому. Я думаю, что это правильный шаг для меня», — приводит Sporza слова Мертенса.

35-летний бельгиец находился в статусе свободного агента с 1 июля. Он подписал однолетнее соглашение с турецким клубом.