Клуб Бэкхема «Интер Майами» планирует построить арену за миллиард долларов

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм представил проект многоцелевого комплекса со стадионом для клуба МЛС «Интер Майами», который создан при его участии. Сама арена будет вмещать 26 тысяч зрителей. Ожидается, что стадион будет построен к 2022 году, сообщает The Guardian.

Стоимость строительства оценивается примерно в 966 миллионов долларов.

Кроме стадиона в комплекс входят общественный парк, зеленые зоны, рестораны, магазины, офисные здания, гостиница, тренировочные поля и другие объекты.