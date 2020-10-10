Китайский клуб не пустил Рондона в сборную из-за коронавируса

Нападающий «Далянь Ифан» Саломон Рондон не приехал в сборную Венесуэлы на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. По информации A Bola, китайский клуб заблокировал билеты, купленные 31-летним форвардом. Руководство приняло такие меры из-за того, что существовал риск, что игрок не сможет вернуться в Китай из-за пандемии коронавируса.

«Не смогу помочь сборной по независимым от меня причинам. Клуб решил не отпускать меня. Весь мир переживает трудные времена, и я понимаю это, но даже это не может изменить мою любовь к футболке национальной команды», — написал Рондон в Instagram.

В этом сезоне Рондон в 14 матчах чемпионата Китая забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.