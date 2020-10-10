Китайский клуб не пустил Рондона в сборную из-за коронавируса
Нападающий «Далянь Ифан» Саломон Рондон не приехал в сборную Венесуэлы на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. По информации A Bola, китайский клуб заблокировал билеты, купленные 31-летним форвардом. Руководство приняло такие меры из-за того, что существовал риск, что игрок не сможет вернуться в Китай из-за пандемии коронавируса.
«Не смогу помочь сборной по независимым от меня причинам. Клуб решил не отпускать меня. Весь мир переживает трудные времена, и я понимаю это, но даже это не может изменить мою любовь к футболке национальной команды», — написал Рондон в Instagram.
В этом сезоне Рондон в 14 матчах чемпионата Китая забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.