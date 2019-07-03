09:25 | Футбол — "Пас из-за границы"

Капитан БАТЭ прокомментировал возможное участие белорусских клубов в РПЛ

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Капитан БАТЭ Игорь Стасевич высказал свое мнение по поводу расширения РПЛ за счет белорусских клубов.

- У нас своя страна и свой чемпионат. С одной стороны, возможно, неплохо для нашей молодежи, которая сможет прогрессировать в премьер-лиге. Мне сложно ответить на этот вопрос. Он довольно глобальный, - заявил футболист в интервью клубной пресс-службе.

С идеей приглашения в РПЛ клубов из Белоруссии, Армении и Казахстана ранее выступил президент ЦСКА Евгений Гинер

Гинер снова всех опередил. Он хочет объединенный чемпионат 2.0 // 
Зарубежные клубы в РПЛ – возможно ли это? // 
Аналог КХЛ из РПЛ не получится

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=03SS3P8RjME

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