Капелло назвал сборную своих лучших игроков. Российские футболисты в нее не попали

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал символическую команду из футболистов, с которыми ему доводилось работать. Итальянский специалист начал тренерскую карьеру в 1987 году. Он возглавлял "Милан", "Реал", "Рому", "Ювентус", сборные Англии и России и китайский "Цзянсу Сунин".

В российской национальной команде Капелло работал с 2012 по 2015 год, россиян в символической сборной не оказалось.

Виртуальная команда Капелло выглядит следующим образом: Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франко Барези, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Фернандо Редондо, Руд Гуллит, Деян Савичевич, Рауль, Марко ван Бастен, Роналдо.

Также Капелло отдельно назвал Франческо Тотти - по его словам, футболист может выйти в составе виртуальной команды, в зависимости от того, по какой схеме она будет играть.