20:59 | Футбол — "Пас из-за границы"

Как Нигматуллин-младший отбивал пенальти в финале турнира в США. Видео

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Бывший вратарь "Спартака", "Локомотива", ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал видео с финала турнира Weston Cup. В решающем матче победу одержал ФК "Уэстон", ворота которого защищает его сын Руслан. 

Нигматуллин-младший по ходу турнира отразил три пенальти, из них два в финале, и был признан лучшим игроком Weston Cup.

 

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