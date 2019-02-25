Как Нигматуллин-младший отбивал пенальти в финале турнира в США. Видео

Бывший вратарь "Спартака", "Локомотива", ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал видео с финала турнира Weston Cup. В решающем матче победу одержал ФК "Уэстон", ворота которого защищает его сын Руслан.
Нигматуллин-младший по ходу турнира отразил три пенальти, из них два в финале, и был признан лучшим игроком Weston Cup.
Ole-Ole-Ole! Ruslan-Ruslan!– ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 25 февраля 2019 г.
А вот наконец-то видео с победного финала для команды Weston на турнира во Флориде США.
Какой сейв в исполнении Руслана Нигматуллина младшего больше нравится?#RuslanNigmatullinJr#WestonCup pic.twitter.com/UmVVJoKgNT
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