Как Нигматуллин-младший отбивал пенальти в финале турнира в США. Видео

Бывший вратарь "Спартака", "Локомотива", ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал видео с финала турнира Weston Cup. В решающем матче победу одержал ФК "Уэстон", ворота которого защищает его сын Руслан.

Нигматуллин-младший по ходу турнира отразил три пенальти, из них два в финале, и был признан лучшим игроком Weston Cup.