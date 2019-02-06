Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл на заседание исполкома УЕФА в Риме, сообщает ТАСС. В среду в Риме в отеле Roma Cavalieri проходит заседание исполнительного комитета УЕФА, в четверг здесь же состоится 43-й очередной конгресс УЕФА. Главной темой встречи исполкома является стратегия развития организации на период с 2019 по 2024 год.

Среди других важных тем - регламенты клубных турниров и турниров сборных на 2019 и 2020 годы, среди которых Лига чемпионов, Лига Европы и Суперкубок УЕФА.

Ранее стало известно, что Инфантино будет единственным кандидатом на пост президента ФИФА на выборах 5 июня.