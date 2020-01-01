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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Иньеста, Подольски и Вилья поблагодарили фанатов после победы в Кубке Японии

17:56

Игроки «Виссел Кобе» поблагодарили болельщиков после победы в Кубке Японии. В финальном матче команда обыграла «Касиму Антлерс» со счетом 2:0. В составе «Виссел Кобе» на поле вышли такие известные футболисты, как Лукас Подольски, Андрес Иньеста, Томас Фермален и Давид Вилья. Последний провел заключительный матч в карьере.

«Мы сделали это для вас. Спасибо за невероятную поддержку. А теперь... Давайте праздновать!» — написал Подольски в Twitter, выложив видео, на котором команда благодарит фанатов.

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