Иньеста, Подольски и Вилья поблагодарили фанатов после победы в Кубке Японии

Игроки «Виссел Кобе» поблагодарили болельщиков после победы в Кубке Японии. В финальном матче команда обыграла «Касиму Антлерс» со счетом 2:0. В составе «Виссел Кобе» на поле вышли такие известные футболисты, как Лукас Подольски, Андрес Иньеста, Томас Фермален и Давид Вилья. Последний провел заключительный матч в карьере.

«Мы сделали это для вас. Спасибо за невероятную поддержку. А теперь... Давайте праздновать!» — написал Подольски в Twitter, выложив видео, на котором команда благодарит фанатов.