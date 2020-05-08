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ИФАБ: «Об изменении правил игры объявим сегодня». Сколько замен разрешат немцам и белорусам?

13:53

Официальная информация об изменении правила 3 («Игроки») и увеличении числа замен в матчах профессиональных клубов будет объявлена сегодня, сообщили «СЭ» в Международном совете футбольных ассоциаций (ИФАБ), единственном органе, уполномоченном вносить изменения в правила игры.

Ранее ИФАБ заявлял нам следующее:

— ФИФА и ИФАБ изучали способы, как помочь футболу в тот период, когда возобновятся турниры. Сейчас мы работаем вместе с ФИФА над предложением о временном послаблении — изменении правила 3 («Игроки»). Предлагается разрешить командам использовать максимум пять замен: трижды во время игры и помимо этого в перерыве. Такое изменение уже нашло поддержку, наша цель — ускорить принятие решения. Более подробная информация появится в ближайшие дни, как только завершится официальная процедура утверждения. (Александр Бобров)

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