Ибрагимович, Руни, Нани - в сборной звезд MLS на матч с "Атлетико"

тал известен стартовый состав сборной звезд MLS, сформированный на основе зрительского голосования. Команда сформирована по схеме 3-4-3, в атаке место займут Карлос Вела, Уэйн Руни и Златан Ибрагимович.

Сборная звезд MLS 3 августа проведет матч против мадридского "Атлетико".

Брэд Гьюзан ("Атланта Юнайтед") - Грэм Зуси ("Спортинг Канзас-Сити"), Уокер Циммерман (ФК "Лос-Анджелес"), Леандро Гонсалес Пирес ("Атланта Юнайтед") - Хонатан дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Пити Мартинес ("Атланта Юнайтед"), Эсекиэль Барко ("Атланта Юнайтед"), Нани ("Орландо Сити") - Уэйн Руни ("Ди Си Юнайтед"), Карлос Вела (ФК "Лос-Анджелес"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси").