Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович раскритиковал систему плей-офф в MLS. По правилам лиги команды разделены на две конференции, по итогам регулярного чемпионата по две лучшие выходят в четвертьфиналы, а еще четыре- в 1/8 финала.

- Нужно только добраться до плей-офф, и все, - сказал Ибрагимович. - Неважно, выиграл ты или проиграл. Как можно научиться психологии победителя, если нужно просто добраться до плей-офф? Мне кажется, эта система - отстой, но что поделать.

Тут речь идет о психологии победителей. По мне она должна быть каждый день. Как тренируешься, так и играешь. Результаты каждой игры важны, но тут просто достаточно попасть в плей-офф.