Черчесов: «Золотой мяч» заслужил Левандовски, Месси на клубном уровне ничем не выделялся»
21:55
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.
«Золотой мяч» должен получить Левандовски. Последние сезоны стабильно становится лучшим бомбардиром, чемпионом и так далее. Он его заслужил. Уже в совокупности он его должен получить. В этом году особо еще никто не выделялся, если только еще Бензема.
Да, Месси выиграл Кубок Америки — возможно, это сыграет свою роль, но в клубном сезоне он особо ничем не выделялся, поэтому Роберт заслужил», — сказал Черчесов «Чемпионату».
Начало официальной церемонии «Золотого мяча» запланировано на 22.30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю