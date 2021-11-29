Футбол
Другие
«Пас из-за границы»
Новости
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Черчесов: «Золотой мяч» заслужил Левандовски, Месси на клубном уровне ничем не выделялся»

21:55
Теги:

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Золотой мяч» должен получить Левандовски. Последние сезоны стабильно становится лучшим бомбардиром, чемпионом и так далее. Он его заслужил. Уже в совокупности он его должен получить. В этом году особо еще никто не выделялся, если только еще Бензема.

Да, Месси выиграл Кубок Америки — возможно, это сыграет свою роль, но в клубном сезоне он особо ничем не выделялся, поэтому Роберт заслужил», — сказал Черчесов «Чемпионату».

Начало официальной церемонии «Золотого мяча» запланировано на 22.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
В ФМБА рассказали об эффективности препарата «Мир-19» против штамма «Омикрон»
0