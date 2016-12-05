12:19 5 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Гудьонсен готов выступать за "Шапекоэнсе"

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Сегодня. Шапеко. Прощание с футболистами "Шапекоэнсе".Слезы Бразилии. Прощание с "Шапекоэнсе"

Нападающий Эйдур Гудьонсен готов помочь "Шапекоэнсе". Форвард изъявил желание выступать за бразильский клуб. Напомним, что большая часть работников и футболистов команды погибла в авиакатастрофе, когда летела в Колумбию на финальный матч Южноамериканского кубка-2016.

- Из уважения я хотел бы выступать за "Шапекоэнсе", если у них есть место для меня, - написал Гудьонсен на своей странице в твиттере. -  Если нет, то просто снова сыграл бы с Роналдинью в одной команде.

Ранее сообщалось, что обладатель "Золотого мяча"-2005 бразилец Роналдинью и экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Рикельме могут возобновить карьеру в "Шапекоэнсе".

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