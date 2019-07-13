04:06 | Футбол — "Пас из-за границы"

Голевая передача Руни помогла "Ди Си Юнайтед" сыграть вничью с "Нью-Ингленд Революшн". Видео

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"Ди Си Юнайтед" и "Нью-Ингленд Революшн" сыграли вничью (2:2) в матче регулярного чемпионата MLS. На 89-й минуте результативной передачей отметился нападающий хозяев Уэйн Руни. Гости играли в меньшинстве с 64-й минуты после удаления Вилфреда Захибо. "Ди Си Юнайтед" смог отыграться с 0:2.

 

"Ди Си Юнайтед" с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нью-Инглэнд Революшн" поднялся на седьмую позицию, в его активе 24 балла.

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