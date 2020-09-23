Главный тренер «Пахтакора» Арвеладзе заразился коронавирусом

Главный тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба из Ташкента. По регламенту АФК, специалист ушел на самоизоляцию.

Сегодня, 23 сентября, «Пахтакору» предстоит провести матч группового турнира азиатской Лиги чемпионов против «Шахр Ходро» из Ирана. После пяти туров ташкентский клуб занимает второе место в таблице, дающее право участия в плей-офф. На 1 очко отстает дубайский «Аль-Ахли», которому предстоит выездной матч с уже обеспечившим себе место в плей-офф «Аль-Хилялем».

Шота Арвеладзе возглавляет «Пахтакор» с 2017 года. Под его руководством команда в 2019 году выиграла чемпионат, Кубок Узбекистана и Кубок лиги Узбекистана.