Футболисты избили одноклубника до смерти из-за пропущенного гола

В субботу, 10 сентября, в Уганде одноклубники избили до смерти партнера по команде Черчилля Оваси из-за пропущенного гола, сообщает Daily Monitor.

В товарищеском матче 22-летний Оваси сделал результативную ошибку, из-за чего партнеры на команде сразу же набросились на него. Во время встречи драку удалось предовратить, однако инцидент на этом не исчерпался.

После игры случилась еще одна потасовка, Оваси столкнул партнера по команде с велосипеда, когда тот его оскорблял. Завязалась еще одна драка, и мужчины до смерти избили Оваси.

Как сообщает полицейский Джими Окема, оба виновника задержаны, вскоре состоится судебный процесс, где им будет вынесено наказание.