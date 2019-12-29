France Football опубликовал символическую сборную десятилетия

Журнал France Football назвал символическую сборную последних десяти лет. В нее вошли главные обладатели и номинанты десятилетия на «Золотой мяч», который вручает как раз France Football.

Состав выглядит следующим образом: Икер Касильяс — Филипп Лам, Виргил ван Дейк, Серхио Рамос, Марселу — Лука Модрич, Хави, Андрес Иньеста — Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар.

За последние десять лет «Золотой мяч» получали только три футболиста: Месси, Роналду и Модрич.