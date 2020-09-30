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«Фламенго» договаривается со «Спартаком» о продлении аренды Роши

02:06
Педро Роша.
Педро Роша.
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«Фламенго» уже ведет переговоры со «Спартаком» о продлении срока аренды нападающего Педро Роши. По информации ESPN, в переговорах по 25-летнему бразильцу есть трудности.

Нынешнее соглашение рассчитано до декабря этого года, а «Фламенго» рассчитывает продлить аренду до конца чемпионата Бразилии, который завершится 24 февраля 2021 года. Так как «Спартак» не сможет дозаявить игрока в это время, поэтому клубам придется найти соглашение по новому сроку соглашения.

Педро Роша перешел во «Фламенго» в январе 2020 года. С тех пор он сыграл в 7 матчах и забил 1 гол.

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