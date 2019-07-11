ФИФА в два раза увеличила дисквалификацию за расизм

ФИФА в два раза увеличила минимальный срок отстранения за проявления расизма, сообщает AP. Дисквалификация повышается с пяти до десяти игр. Кроме того, жертвам предлагается делать заявления о проявлениях расизма.

Клуб или спортивная федерация за первый случай расизма будут наказаны штрафом не менее 20 тысяч швейцарских франков и частичным закрытием трибун.

Также планируется ужесточение наказаний для клубов, не выполняющих финансовые обязательства, а также наказаний за срыв матчей.

В ФИФА хотят, чтобы при сорванном из-за поведения болельщиков матче командам автоматически присуждались поражения со счетом 0:3, "если нет исключительных обстоятельств".