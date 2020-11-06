ФИФА будет регулировать деятельность агентов

ФИФА готовит масштабную реформу, которая снизит влияние футбольных агентов и сделает их деятельность более прозрачной, сообщает BBC.

В ФИФА признают, что отмена регулирования агентской деятельности в 2015 году была ошибкой, и вскоре это может быть исправлено. В отношении посредников ФИФА собирается ввести систему лицензирования, тесты на личностные характеристики и ограничения по комиссиям.

Если агент представляет игрока, комиссия будет ограничена 3 процентами от зарплаты этого игрока. Если агент представляет покупателя, комиссия составит не более 3 процентов от зарплаты. Если агент представляет и игрока, и покупающий клуб, комиссия не сможет превысить 6 процентов.

Агент, представляющий интересы продающего клуба, сможет заработать максимум 10 процентов от трансферной стоимости.