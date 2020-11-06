ФИФА будет регулировать деятельность агентов
ФИФА готовит масштабную реформу, которая снизит влияние футбольных агентов и сделает их деятельность более прозрачной, сообщает BBC.
В ФИФА признают, что отмена регулирования агентской деятельности в 2015 году была ошибкой, и вскоре это может быть исправлено. В отношении посредников ФИФА собирается ввести систему лицензирования, тесты на личностные характеристики и ограничения по комиссиям.
Если агент представляет игрока, комиссия будет ограничена 3 процентами от зарплаты этого игрока. Если агент представляет покупателя, комиссия составит не более 3 процентов от зарплаты. Если агент представляет и игрока, и покупающий клуб, комиссия не сможет превысить 6 процентов.
Агент, представляющий интересы продающего клуба, сможет заработать максимум 10 процентов от трансферной стоимости.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.