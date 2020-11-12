Фертонген считает, что португальскую лигу недооценивают

Защитник «Бенфики» Ян Фертонген рассказал, как проходит его адаптация в чемпионате Португалии. В минувшее трансферное окно бельгиец перебрался в лиссабонский клуб из «Тоттенхэма».

— Адаптация проходит хорошо. Возможно, о Португалии не так много говорят, но здесь очень хорошие команды, играющие с интенсивностью и на очень высоком уровне, — цитирует O Jogo Фертонгена. — Уровень чемпионата в Португалии выше, чем люди думают. Хотя люди могут смотреть игры в интернете или по телевидению. Мне очень нравится моя новая среда и качество лиги, о которой, несомненно, мало знают в Бельгии.