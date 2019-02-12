Федор Кудряшов: "Конкурировать за место в составе с Клиши - это круто"

Защитник "Истанбула ББ" Федор Кудряшов в интервью "СЭ" рассказал о составе своей новой команды. Он признался, что ему приятно конкурировать с известным французским защитником Гаэлем Клиши.

– Ваша новая команда идет первой и по составу это неудивительно. Кто самый крутой, главный в раздевалке?

– Большим авторитетом пользуется капитан Эмре. Это и лидер, и человек, который решает вопросы на поле и за его пределами. В коллективе достаточно ребят, много где поигравших, каждый может взять ответственность на себя. По игровым качествам – системе "гол+пас" – выделяется Эдин Вишча.

– Как вы общаетесь с партнерами – знаете английский или выделили переводчика?

– От переводчика отказался, в команде есть русскоговорящий – молдаванин Саша Епуряну. Если что-то не понимаю, помогает. Мой английский таков, что если люди произносят не слишком быстро, все понимаю, могу ответить. Вся теория проходит с переводчиком на английский – удобно. Лучше буду слушать так, чем мне еще на русский станут транслировать. Уверен, что быстро смогу адаптироваться.

– Правильно ли ставить вопрос так, что главный ваш конкурент по позиции – француз Гаэль Клиши?

– Да, это действительно так. Но конкурировать с таким известным игроком – круто. Мне очень интересно, за неделю в команде многое увидел. Поражен тем, как люди, которые много чего добились в карьере, профессионально относятся к себе, к тренировкам. Сколько индивидуально занимаются до и после занятий. В России подобное видел только в сборной, в клубах такого нет. (Сергей Егоров)

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