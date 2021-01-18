Езил выводит маленького себя на стадион «Фенербахче»: трогательный коллаж перед переходом
17:34
Бывший полузащитник сборной Германии Месут Езил опубликовал в Twitter трогательный коллаж. На нем он в форме «Фенербахче» выводит самого себя в детстве на стадион клуба.
Ge?mi? ve Gelecek ?? || Past & Future ?? pic.twitter.com/c4BgWmLjrd— Mesut ?zil (@MesutOzil1088) January 18, 2021
Официально о переходе Езила должно быть объявлено в ближайшее время. Хавбек неоднократно признавался в любви «Фенербахче», а его агент назвал футболиста фанатом клуба.
Ранее Езил договорился о досрочном расторжении контракта с «Арсеналом».
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