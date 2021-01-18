Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Езил выводит маленького себя на стадион «Фенербахче»: трогательный коллаж перед переходом

17:34
Месут Езил сейчас и в детстве. Фото коллаж , Twitter
Месут Езил сейчас и в детстве. Фото коллаж , Twitter
Теги:

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Езил опубликовал в Twitter трогательный коллаж. На нем он в форме «Фенербахче» выводит самого себя в детстве на стадион клуба.

Официально о переходе Езила должно быть объявлено в ближайшее время. Хавбек неоднократно признавался в любви «Фенербахче», а его агент назвал футболиста фанатом клуба.

Ранее Езил договорился о досрочном расторжении контракта с «Арсеналом».

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир